'Може настати перелом': Сирський назвав чотири поточні задачі ЗСУ у війні

Головком сподівається, що пік російських можливливостей вже недалеко.

Українське командування прагне довести війну до тієї точки, коли військовий потенціал Росії мине свій пік і почне занепадати. Про це в інтерв’ю The Times розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як зазначають журналісти, під час спілкування з ними український генерал помітно побоювався описувати поточну ситуацію у війні як переломний момент.

"Я не можу прямо сказати, що війна наближається до переломного моменту. Ми сподіваємося, що настане момент, коли ворог мобілізує всі свої сили, ресурси та дії, після чого настане виснаження, і може настати переломний момент", – сказав головком.

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Описуючи задачі української армії на поточному етапі, Сирський назвав такі:

утримувати територію,

вбивати більше росіян, ніж Росія встигає їх мобілізувати,

душити російську логістику ударами безпілотників,

виснажувати економіку Росії ударами далекої дальності по нафтогазовому та військово-промисловому комплексу.

За словами головкома, поточне вікно переваги України у війни може виявитися коротким. Будь-який раптовий прорив в інноваціях може кардинально змінити хід війни.

"Війна – це постійне змагання, змагання між технологіями, економіками та ресурсами, а також протистояння між арміями. Це змагання відбувається у формі перегонів, щоб не відставати від нових видів озброєння, для яких потім розробляється контрзброя. Життєво важливо не втрачати своєї переваги в жодній з цих областей", – наголосив генерал.

Разом з тим Сирський констатував, що російське командування не відмовилося від своїх планів щодо захоплення українських територій. Просто росіяни коригують терміни досягнення цих цілей.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, російські війська вже фіксуються за 5 км від Миколаївки, яка є ключовим пунктом оборони Слов’янська. Ворог активно застосовує авіацію, щодоби скидаючи до 40 керованих авіабомб по населеному пункту та цілячись у цивільну інфраструктуру, зокрема Слов’янську ТЕЦ.

Якщо Миколаївка буде захоплена, це відкриє прямий шлях на Слов’янськ, що підтверджує стратегічну важливість цього напрямку для росіян.

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