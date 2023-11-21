Переважна більшість загиблих – на підконтрольній Україні території.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ООН зафіксувала щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних осіб, у тому числі понад 560 дітей. Також підтверджено більше 18 500 випадків поранення цивільних осіб, повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

Рубіж у 10 тисяч загиблих цивільних було подолано 15 листопада, коли російська ракета влучила у чотириповерховий житловий будинок у місті Селидове Донецької області, вбивши чотирьох цивільних осіб.

"Десять тисяч загиблих цивільних осіб – це похмура віха для України. Війна Російської Федерації проти України триває вже 21-й місяць та загрожує перетворитися на тривалий конфлікт, що потягне за собою втрати людських життів, масштаби яких годі й уявити", – зазначила голова Моніторингової місії Даніель Белль.

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Спостерігачі ООН наголошують, що цифра у 10 тисяч загиблих – це лише ті випадки, які були верифіковані згідно власної методології ООН. Тож фактична кількість загиблих може бути значно вищою, оскільки перевірка кожного такого випадка вимагає часу.

Також зазначається, що переважна більшість підтверджених випадків (86% від загальної кількості) – трапились на території, підконтрольній уряду України. І в більшості випадків це є результатом застосування зброї вибухової дії з широкою зоною ураження – артилерійських снарядів, касетних боєприпасів, ракет та баражуючих боєприпасів.

"За останні три місяці майже половина випадків загибелі та поранення цивільних осіб сталася далеко від лінії фронту. Можна констатувати, що в Україні зараз немає повністю безпечних місць", – зазначила пані Белль.

Війна в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, Росія накопичує запаси крилатих ракет перед початком зими. На думку експертів британської розвідки, росіяни мають намір повторити минулорічну кампанію зі знищення енергетичної інфраструктури України.

У той же час на фронті російські окупанти продовжують штурмувати посадки та пориті поля біля Авдіївки. Щодня українські захисники знищують більшість з них, але росіян стає все більше. Видання The Wall Street Journal пише, що виснажені українські підрозділи не можуть перебити їх усіх.

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