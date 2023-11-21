Британська розвідка пояснила, що РФ накопичує крилаті ракети з метою продовження минулорічної кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури України.

Росія накопичує запаси крилатих ракет перед початком зимового сезону. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, 18-19 листопада 2023 року Росія запустила близько 50 штурмових безпілотних літальних апаратів Shahed іранського виробництва, перш за все в сторону Києва. Ці дрони запускалися хвилями з двох напрямків - з Курська на схід і з Краснодара на південний схід.

"Імовірно, що одна з цілей Росії полягала у послабленні протиповітряної оборони України, щоб сформувати бойовий простір напередодні будь-якої цілеспрямованої зимової кампанії ударів по енергетичній інфраструктурі України", - наголошує розвідка.

Відео дня

"Росія зараз утримується від запуску її передових крилатих ракет повітряного базування з її важких бомбардувальників вже майже два місяці, що, імовірно, дозволяє накопичувати відчутні запаси цієї зброї", - відзначає розвідка.

Водночас, як переконана розвідка, досить імовірно, що Росія буде застосовувати ці ракети, якщо повторить минулорічні намагання зі знищення критичної національної інфраструктури України.

Зеленський попередив про потужні удари з боку РФ

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада президент України Володимир Зеленський наголосив, що чим ближче наступатиме зима - тим потужнішими будуть російські удари по території України і українським об'єктам. Президент України відзначив, що вже готуються нові безпекові кроки, у тому числі щодо посилення ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: