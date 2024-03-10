У блоці ХДС/ХСС вважають, що необхідно зробити все, аби запобігти поразці України.

Керівництво фракції опозиційного блоку ХДС/ХСС у Бундестазі не підтримує ідею поставки далекобійних ракет Taurus Великій Британії в обмін на передачу Лондоном Києву ракет Storm Shadow. Про це інформує DW.

Так, за словами заступника голови фракції Йоганна Вадефуля, "необхідно зробити все, щоб запобігти поразці України".

"До цього належить і постачання найкращих систем озброєння, а Taurus - це якраз така система. Жоден круговий обмін не може замінити її за дальністю, точністю та силою ураження", - сказав політик.

Водночас видання нагадує, що раніше до постачання Україні далекобійних ракет Taurus закликали голови ХДС та її сестринської партії ХСС Фрідріх Мерц та Маркус Зедер.

Поставки ракет Taurus Україні - останні новини

Велика Британія готова допомогти з поставками ракет Taurus Україні. Можливим варіантом у Королівстві називають кругові поставки.

За словами міністра закордонних справ Сполученого Королівства Девіда Кемерона, кругові поставки передбачають, що Німеччина передасть Taurus Британії, а Лондон у свою чергу направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.

Також УНІАН повідомляв, що Німеччина не відправлятиме війська в Україну і поки не допускає передачі Taurus. Як сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, "ми не станемо партією війни, і саме тому Taurus ще не доставили".

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