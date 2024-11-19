За словами Бунятова, наразі Україні немає сенсу боротися за кожну позицію на цьому напрямку.

Російські окупанти намагаються оточити Часів Яр з флангів і частково йому це вдається. Про це в ефірі "Новини.Live" розповів командир відділення 24 ОШБр Боєць "Айдару" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Зі сторони Калинівки й там, де йдуть труби – по лівому флангу від Часового Яру. Канал виконує роль протитанкового рову, бо там немає води й він не є бар'єром для ворога, він через нього спокійно проходить. Плюс труби, які зараз під їхнім контролем – вони можуть переміщатися по них, доставляти провізію та підтримку живій силі", – сказав "Осман".

Військовий додав, що деякі позиції в Часовому Яру наразі не знаходяться під контролем жодної зі сторін.

Відео дня

"Якщо дивитися на мапу Deapstate, то там виділені червоним зони, які знаходяться під контролем ворога. Але великої концентрації ворога там немає. Оскільки їх багато, вони заходять всі на позицію, ми їх знищуємо. Деякі позиції можуть не зайняті й нам позиції займати немає сенсу. Адже якщо ми заходимо на цю позицію, ворог нас так само знищує", – додав "Осман".

За словами Бунятова, наразі Україні немає сенсу боротися за кожну позицію на цьому напрямку. Оскільки це призведе до таких же втрат, які несе Росія на цьому напрямку. "Осман" пояснив:

"Тому ці території, де ворогу вдається заскочити і закріпитися – вони залишаються за ними. Але ми регулярно його там знищуємо. І щоб змінити ситуацію цьому напрямку якось критично – або ворог має піти масованим механізованим накатом. Або ми маємо брати угруповування і просто провести якусь операцію, відрізати основні логістичні шляхи ворога до Часового Яру".

Ситуація на фронті залишається складною: що треба знати

Раніше аналітик BILD Юліан Рьопке повідомив, що росіянам вдалося просунутися в районі Часового Яру Донецької області. Зазначається, що загарбникам вдалося дійти майже до стадіону "Авангард", який розташований у місті.

Тим часом, за даними ЗМІ, Україна вперше застосування далекобійну західну зброю для удару вглиб території РФ. Зазначається, що ціллю став ворожий об'єкт на території Брянської області.

Вас також можуть зацікавити новини: