На кладовищах ставили розтяжки, зазначив радник очільника Міністерства внутрішніх справ.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко очікує, що сьогодні та завтра, 8-9 травня, кількість обстрілів з боку російських окупантів зросте.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"На жаль, росіяни посилюють обстріли - протягом минулого тижня, вчора, сьогодні. І, напевно, завтра вони будуть посилені. Це пов'язано не лише з 9 травня. Ми всі забуваємо, шо 7 травня - день входження на президентський престол Володимира Путіна. Я думаю, що крім 9 травня багато хто хотів робити йому подарунок на його річницю приходу до влади у Російській Федерації", - сказав він.

Зважаючи на це, він закликав українців утриматись від відвідування кладовищ у поминальний день.

"Багато людей приходять на кладовища, тому велике прохання - якщо маєте можливість зараз не йти туди, то краще не йти, тому що не треба робити цих скупчень. До того ж ми бачили багато випадків, коли розтяжки ставилися, зокрема на кладовищах. З іншої сторони, це питання вживання алкоголю за кермом. На жаль, протягом останніх днів ми можемо говорити, що є певні питання по водінню у п'яному стані", - сказав він.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Спершу супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім у низці населених пунктів атакував мирних жителів.

В українській розвідці попереджали, що 8 та 9 травня в нашій державі можливі провокації окупантів.

Довідка УНІАН. В Україні 8 травня, як і у низці країн Європи, День пам'яті і примирення, 9 числа в нашій країні замість радянського і російського Дня перемоги відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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