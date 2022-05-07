Президент Росії не захоче воювати ще й проти НАТО після того, з чим зіткнувся в нашій країні, вважає заступник генсека Альянсу.

Війна в Україні з Росією скоро вступить у вирішальну фазу, рахунок йде на тижні.

Можлива ескалація бойових дій не прогнозується, розповів заступник генсека НАТО Мірча Джоане в інтерв'ю Al Jazeera.

"Вступаємо у вирішальну фазу війни", - заявив він.

За словами заступника генсека, в НАТО переконані, що президент РФ Володимир Путін не захоче воювати ще й проти Альянсу після того, з чим зіткнувся на українській території.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Майже весь світ підтримав Київ, низка країн покарали РФ за широкомасштабну агресію і запровадили проти російської сторони нові санкції. Росії тепер загрожує нафтове ембарго.

На початку травня екс-командувач армією США в Європі - американський генерал Бен Ходжес, сказав, що всі події в нашій країні під час війни з РФ в найближчі два-три тижні стануть вирішальним на кілька років.

Генерал вважає, що відчується "зміна імпульсу".

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