Війна в Україні з Росією скоро вступить у вирішальну фазу, рахунок йде на тижні.
Можлива ескалація бойових дій не прогнозується, розповів заступник генсека НАТО Мірча Джоане в інтерв'ю Al Jazeera.
"Вступаємо у вирішальну фазу війни", - заявив він.
За словами заступника генсека, в НАТО переконані, що президент РФ Володимир Путін не захоче воювати ще й проти Альянсу після того, з чим зіткнувся на українській території.
Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Майже весь світ підтримав Київ, низка країн покарали РФ за широкомасштабну агресію і запровадили проти російської сторони нові санкції. Росії тепер загрожує нафтове ембарго.
На початку травня екс-командувач армією США в Європі - американський генерал Бен Ходжес, сказав, що всі події в нашій країні під час війни з РФ в найближчі два-три тижні стануть вирішальним на кілька років.
Генерал вважає, що відчується "зміна імпульсу".
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