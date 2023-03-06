Російські командири свідомо посилають своїх солдатів на смерть, не рахуючись з втратами.

Російські командири усвідомлено використовують підлеглих їм солдатів в якості "гарматного м'яса" - людей відправляють на вірну смерть, щоб виявити вогневі позиції українських бійців. Про це пише The New York Times у великому репортажі про бої за Мар'їнку.

Поспілкувавшись з українськими солдатами і поспостерігавши за їхніми діями в обороні від наступаючого противника, кореспонденти отримали загальне уявлення про тактику російських військ.

"Росіяни посилають першу хвилю піхоти на штурм траншеї, знаючи, що вони, швидше за все, будуть вбиті. Російські коригувальники помічають вогневі позиції українських військ і ведуть по них шквальний мінометно-артилерійський вогонь. Потім вривається друга хвиля російської піхоти, намагаючись проникнути в траншею", – пишуть автори статті.

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Журналісти констатують, що тактика російських військ мало відрізняється від тактики, що застосовувалася під час Першої світової війни - коли піхота "згорала" в таких атаках "мов солома в печі".

"Українські солдати стали називати ці групи "м'ясом" через високий рівень їх загибелі", -пише видання.

Бої за Мар'їнку

У минулому одне з тихих передмість Донецька, сьогодні Мар'їнка перетворилася на поле суцільних руїн до горизонту. Росіяни намагаються захопити Мар'їнку з 2014 року, але досі змогли тільки знищити її.

Оскільки в місті давно не залишилося жодної цілої будівлі, всіх жителів звідси довелося евакуювати. Сьогодні в місті залишаються тільки українські військові.

За словами спікера Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашковського, зараз російські окупанти намагаються знайти "щілину" і вклинитися між Мар'їнкою та Авдіївкою. Щодня противник здійснює десятки штурмів українських позицій.

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