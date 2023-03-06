На етикетці зобразили свійських тварин.

На полицях російських супермаркетів з'явилося в'ялене м'ясо під назвою "Вагнер".

Як повідомив український журналіст Денис Казанський, м'ясо "Вагнер" продають у чорних зіп-пакетах. "Боги російського маркетингу" на етикетці зобразили корову, свиню, індичку та курку.

"У Росії почали випускати в'ялене м'ясо "Вагнер", - написав журналіст, додавши задумливий емодзі.

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Скільки "вагнерівців" "зав'ялили" в Україні

Новина про в'ялене м'ясо "Вагнер" звучить надто смішно на тлі новин про пачки ліквідованих "вагнерівців" в Україні. Після "лобових штурмів" Бахмута у "Вагнера" майже не залишилося найманців.

За даними "ВЧК-ОГПУ", станом на 10 лютого у Пригожина залишалося 5 тисяч зеків. За одну ніч підрозділи ЗСУ знищили 15 штурмових груп "Вагнера", які атакували позиції в районі Бахмута. При цьому наші солдати втратили лише дрон.

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