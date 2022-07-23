Відомо про мінімум 12-ть убитих та багато поранених російських окупантів.

Навіть після відступу українських захисників від Лисичанська і повного переходу міста під російську окупацію, ЗСУ не збираються давати ворогу спокій. Так, стало відомо, що захисники України "денацифікували" цілий загін Сахалінського ОМОНу на Луганщині.

Як повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, рашисти щойно заїхали на ротацію, як отримали купу вбитих та поранених.

"Нещодавно воїни ЗС України відправили подарунок загону Сахалінського ОМОНу в р-ні м. Лисичанськ, які тільки заїхали на ротацію. 12 відразу офіційно денацифікувалися та демілітаризувалися, весь інший склад загону важко поранені", – розповів Штефан.

Це не перші вдалі "полювання" українських захисників у цьому районі. Раніше, як писав УНІАН, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ підірвали у Лисичанську будівлю суду, де проводили нараду окупанти. Знищено близько пів сотні загарбників.

А раніше стало відомо, що у захопленій рашистами Білогорівці спецпризначенці ГУР МОУ взяли в полон розвідника російського ГРУ: в його телефоні знайшлося чимало цікавого.

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