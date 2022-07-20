Спецпризначенці опублікували 10-хвилинний ролик зі свідченнями окупанта та матеріалами з його телефону.

У Білогорівці на Луганщині українські бійці захопили у полон ворожого розвідника.

Про це у Telegram повідомляє спецпідрозділ ГУР МОУ KRAKEN, бійці якого й схопили росіянина.

"У ході операції у Білогорівці бійцями спецпідрозділу ГУР МОУ KRAKEN був захоплений у полон розвідник ГРУ ВС РФ. Ми поспілкувалися з ним, вийшло досить цікаво. Звісно ж замість правди, Ванька почав розповідати заготовлену легенду", - йдеться у повідомленні.

Спецпризначенці опублікували 10-хвилинний ролик зі свідченнями окупанта та матеріалами з його телефону.

"У ролику використаний матеріал з телефона цього ГРУшника. Будучи "досвідченим розвідником", він мав свій цифровий щоденник… Там його "бойовий шлях" Україною, спілкування з сім‘єю, дівчиною та коханкою", - додали у підрозділі.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти взяли до армії рецидивіста з Луганщини, який хотів заробити грошей на вставні зуби.

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