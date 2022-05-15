Жінки вимагали особистої зустрічі з так званим ватажком "ЛНР" Пасічником щодо "мобілізованих".

У тимчасово окупованих Ровеньках на Луганщині дружини "мобілізованих" вийшли на стихійний мітинг та заявили, що їхніх чоловіків кинули на полі бою. Вони вимагали зустрічі з ватажком "ЛНР" Леонідом Пасічником.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.

Жінки прийшли до місцевого військкомату та влаштували там пікет. За їхніми словами, їхніх чоловіків "мобілізували" як резервістів, а згодом відправили на війну та кинули на полі бою без прикриття. Журналіст уточнив, що йдеться про Харківський напрямок.

Жінкам окупантів вдалося поспілкуватися телефоном з якимось "воєначальником" або так званим чиновником. Вони вимагали розголосу ситуації, а також намагалися добитися зустрічі з главою "ЛНР" Леонідом Пасічником.

"Командування не знає, що вони там перебувають. Російські війська поїхали, наших резервістів кинули... Ви вночі міцно спатимете, а ми – під військкоматом", – заявили в слухавку дружини "мобілізованих".

Водночас Казанський зауважив, що старання жінок з "ЛНР" марні, адже Пасічник нічого не вирішує.

"Рішення ухвалюються в Росії. І як я вже не раз писав – жителі Донбасу для російської влади просто дешевий витратний матеріал, який нікому не шкода", – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, росіяни практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації в ОРДЛО, тому з 20 квітня там призупинено проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу.

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