Також там розкрили плани окупантів на 2024 рік.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький озвучив дві найбільших фобії кремлівських вождів.

Про це повідомила прес-служба ГУР. "Найбільше чого вони бояться? Дуже просто, двох речей. Перше - це зміна режиму в Москві. І друге - це фрагментація або розпад РФ. Відповідно, для того, щоб це зберегти, Росія й проводить таку політику, яка є на сьогодні", - заявив Скібіцький.

Також він зазначив, що завданнями Росії у війні проти України на 2024 рік залишаються вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей та збереження контролю над усіма тимчасово окупованими українськими територіями.

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"Цілі, які ставив перед собою Путін щодо проведення так званої "СВО", - не досягнуті ані в 2022, ні в 2023 році. Він їх просто переносить на наступний рік", - зауважив Скібіцький.

Стратегічним завданням для України, за словами представника ГУР, залишається деокупація усіх захоплених агресором територій. У цьому контексті активні дії на Кримському півострові, за словами представника воєнної розвідки, матимуть вплив і на інші ділянки фронту.

"Крим на сьогодні - це транзитна зона для постачання всього озброєння, боєприпасів, особового складу з території Росії в південні наші регіони: у Херсонську та Запорізьку області", - нагадав Скібіцький.

Війна в Україні: новини

Розвідка Британії заявила, що Сили оборони України переходять до більш оборонної позиції вздовж майже усієї лінії фронту, але значний прорив російських окупаційних військ малоймовірний.

Зазначалося, що останні тижні Україна зосередила зусилля на посиленні польових фортифікаційних укріплень, оскільки ЗСУ розгортаються до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту.

Зокрема, це відбувається з кінця листопада після закликів президента України Володимира Зеленського щодо швидшого укріплення захисту у ключових секторах.

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