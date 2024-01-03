У місті пролунали вибухи.

Ввечері у середу, 3 січня 2024 року, російські окупаційні війська знову атакували Харків. Попередньо, били з території Бєлгородської області РФ.

Про атаку на місто біля 22:35 попередив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов: "Вибух у Харкові. Окупанти завдають ударів. Не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги", – написав він.

Інформацію про обстріл підтвердив і мер Харкова Ігор Терехов.

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Водночас начальник Харківського гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник повідомив, що ворог вкотре наносив удари з району Белгорода, попередньо – із ЗРК С-300. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Оновлено 23:07: Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали два удари по Харкову. Попередьо – ракетами С-300.

За словами очільника Харківської ОВА, на цю хвилину інформації про постраждалих немає. Водночас є дані про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури в центральній частині міста.

Обстріли Харкова

Ввечері 2 січня російські загарбники вдарили по Харкову ракетами С-300. Мер міста Ігор Терехов повідомляв про "приліт" поруч із житловим будинком. Також було зафіксовано пошкодження освітньої установи.

Згодом стало відомо, що окупанти поцілили ракетою в школу в Основʼянському районі міста. Внаслідок атаки стався обвал. Крім того, на місці вибуху утворилася вирва діаметром біля 10 метрів.

Примітно, що вирва була наповнена водою. Рятувальники, які працювали на місці удару, припустили, що ракета могла пошкодити водогін.

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