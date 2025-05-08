Україна передає своїм партнерам факти про порушення Росією проголошеного режиму припинення вогню.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не дотримується власного слова, бо російські загарбники порушують оголошене Москвою триденне перемир'я.

Про це Сибіга повідомив після розмови з українським військовим командуванням, яке надало інформацію про ситуацію на фронті.

"Як і передбачалося, путінське "парадне перемир'я" виявилося фарсом", - наголосив Сибіга.

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Зокрема, як повідомив міністр, за даними українських військових, незважаючи на заяви Путіна, російські війська продовжують атакувати по всій лінії фронту. Так, з опівночі до опівдня Росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають; 586 обстрілів позицій наших військ, 464 з яких із застосуванням важкого озброєння; 176 ударів із застосуванням безпілотників; 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб.

"Ми адекватно реагуємо на всі обстріли та ділимося всією інформацією про порушення Росією режиму припинення вогню зі США, Євросоюзом та європейськими партнерами, всіма іншими державами та міжнародними організаціями. Ми не дозволимо Путіну нікого обдурити, коли він навіть не дотримується власного слова", - наголосив Сибіга.

Міністр додав, що Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню та заходів зі зміцнення довіри, що дозволить провести мирні переговори та відкрити реальний шлях до справедливого і сталого миру.

Путінське припинення вогню

За твердженнями Кремля, в ніч з 7 на 8 травня мало розпочатися триденне перемир'я. Водночас, росіяни не зупиняють штурмів і наразі найгарячішими ділянками фронту є Покровський і Новопавлівський напрямки.

Крім того, РФ "відзначає" оголошене нею триденне перемир’я до 9 травня ударами по українських містах – під обстрілами були Донеччина, Черкащина та Сумщина.

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