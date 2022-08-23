За його словами, Росія на сьогодні не здатна захистити, не тільки Крим, а й ті завоювання, які вона досягла в 2014.

Україна пройшла точку неповернення в повномасштабній війні. Йдеться про реакцію РФ на удари по анексованому Криму.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.иа.

Він зазначив, що Росія не може захистити захоплений півострів, чим визнає, що Крим належить Україні.

"Точку неповернення ми вже пройшли. І ця точка неповернення – це реакція на удари по Криму. У зв'язку з тим, що РФ не змогла захистити Крим, вона фактично визнала, що Крим – це Україна. І як би вони там не пишалися і щоб вони не говорили, ми наносимо удари по власній території і будемо це продовжувати. Росія на сьогодні не здатна захистити, не стільки Крим, а ті завоювання, які вона досягла в 2014. А той пост, який Медведєв видалив, про "Судний день" для України "– це визнання поразки в цій військовій кампанії", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, 20 серпня у дах штабу Чорноморського флоту в Севастополі нібито врізався дрон. В результаті зіткнення верх будівлі загорівся. Обійшлося без постраждалих.

До і після цього також повідомлялося про численні "хлопки" в різних частинах Криму.

Радник ОПУ Олексій Арестович запевнив, що загадкові удари по Криму обов'язково продовжаться.

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