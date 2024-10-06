Триває повномасштабна війна РФ проти України. Російські окупаційні війська продовжують тиснути на сході нашої держави.
Зокрема, ворог просунувся в Торецьку Донецької області. Про це повідомляє проєкт DeepState.
"Ворог просунувся в Максимільянівці, Цукуриному, Торецьку, біля М'ясожарівки та Піщаного", – йдеться у повідомленні.
Карта бойових дій зараз виглядає так:
Війна в Україні: важливі новини
The Times пише, що Україна може почати новий контрнаступ у 2025 році. Видання зазначає, що ця можливість з'явиться завдяки новій техніці, яку їй надають західні союзники, а також свіжосформованим бригадам, чиє комплектування зараз перебуває в процесі.
Тим часом на півдні російські загарбники можуть активізувати штурми вже найближчими днями. Окупанти готуються атакувати на Запорізькому напрямку, ситуація там складна, каже речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.