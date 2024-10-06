Зокрема, окупанти просунулися в Торецьку.

Триває повномасштабна війна РФ проти України. Російські окупаційні війська продовжують тиснути на сході нашої держави.

Зокрема, ворог просунувся в Торецьку Донецької області. Про це повідомляє проєкт DeepState.

"Ворог просунувся в Максимільянівці, Цукуриному, Торецьку, біля М'ясожарівки та Піщаного", – йдеться у повідомленні.

Карта бойових дій зараз виглядає так:

Війна в Україні: важливі новини

The Times пише, що Україна може почати новий контрнаступ у 2025 році. Видання зазначає, що ця можливість з'явиться завдяки новій техніці, яку їй надають західні союзники, а також свіжосформованим бригадам, чиє комплектування зараз перебуває в процесі.

Тим часом на півдні російські загарбники можуть активізувати штурми вже найближчими днями. Окупанти готуються атакувати на Запорізькому напрямку, ситуація там складна, каже речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

Вас також можуть зацікавити новини: