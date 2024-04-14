РФ атакувала Харків дронами / фото УНІАН, Андрій Марієнко

Російські окупанти атакували Харків ударними дронами. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. 

"Суспільне" повідомляло про звуки вибухів у місті та за його межами. Крім того, на тлі атаки "Шахедами" в частині районів Харкова зникло світло. 

Тривогу в Харкові і області було оголошено о 23:16 13 квітня.  Інформації щодо можливих руйнувань та постраждалих станом на 00:55 немає.

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Оновлено 00:58: У Харківській області оголошено відбій повітряної тривоги.

Війна в Україні: важливі новини

У суботу, 13 квітня 2024 року, в тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. У СтратКомі ЗСУ повідомили, що було уражено пункт управління угруповання військ "Центр" противника. 

Тим часом BBC пише, що Україна може зазнати поразки у 2024-му році. Причому наголошується, що РФ може досягти успіху не шляхом прориву української оборони та захоплення значних територій, а зламавши волю українців до продовження боротьби. 

Своєю чергою, FT повідомляє, що Росія влітку може піти в наступ на чотирьох напрямках. Окупанти планують захопити більше територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

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