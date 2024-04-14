Повідомлялося про вибухи в місті та за його межами.

Російські окупанти атакували Харків ударними дронами. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Суспільне" повідомляло про звуки вибухів у місті та за його межами. Крім того, на тлі атаки "Шахедами" в частині районів Харкова зникло світло.

Тривогу в Харкові і області було оголошено о 23:16 13 квітня. Інформації щодо можливих руйнувань та постраждалих станом на 00:55 немає.

Відео дня

Оновлено 00:58: У Харківській області оголошено відбій повітряної тривоги.

Війна в Україні: важливі новини

У суботу, 13 квітня 2024 року, в тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. У СтратКомі ЗСУ повідомили, що було уражено пункт управління угруповання військ "Центр" противника.

Тим часом BBC пише, що Україна може зазнати поразки у 2024-му році. Причому наголошується, що РФ може досягти успіху не шляхом прориву української оборони та захоплення значних територій, а зламавши волю українців до продовження боротьби.

Своєю чергою, FT повідомляє, що Росія влітку може піти в наступ на чотирьох напрямках. Окупанти планують захопити більше територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

Вас також можуть зацікавити новини: