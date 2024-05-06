Ситуація в Роботиному "досить складна".

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявляє, що російські окупанти намагаються посилювати тиск в районі Старомайорського. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо оперативної ситуації та того, як минула ніч.

"Минула доба була так само складною, було дев’ять штурмів. Ворог намагається посилювати тиск в районі Старомайорського. Там у нас було три спроби штурмів. І до речі, під час цих штурмів ворог втратив тільки танків чотири одиниці", - розповів Плетенчук.

Крім того, зауважив він, "досить складна" ситуація і в Роботиному. Кринки ворог атакував двічі. Також росіяни знову намагалися захопити острів Нестрига.

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"Тривають бойові дії. Але якихось суттєвих змін у складі, характері дій ворога не виявлено. Так само як і ознак створення наступальних угруповань", - сказав речник.

Він також зауважив, що минулої доби російські загарбники у зоні відповідальності Сил оборони півдня втратили 144 одиниці особового складу, з яких 76 - безповоротні втрати.

Війна в Україні - ситуація на фронті

У своєму ранковому зведенні сьогодні, 6 травня, Генеральний штаб Збройних сил України поінформував, що на Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби російські окупанти здійснили три безуспішні атаки на позиції Сил оборони України.

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