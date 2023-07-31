Глава держави сказав, що у війні, яку Росія розпочала проти України, Україна віддано обирає свободу або смерть.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія не зможе повністю окупувати і зруйнувати Україну, а президент Російської Федерації Володимир Путін не витримає і 10 років.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю бразильському мовнику Globo. Зокрема, у Зеленського запитали, чи бачить він подібність повномасштабного вторгнення Росії в Україну з війною у Сирії, де Росія підтримувала режим Башара Асада. Президент наголосив, що з Україною не може статися те, що сталося з Сирією.

"Не може. Путін не проживе стільки років. І він у цьому темпі, в якому він воює з нами, не воював (у Сирії). І хоча там страшні страждання і руйнації, але це інша війна", – наголосив Зеленський.

Відео дня

Глава держави сказав, що порівнює обсяг застосування повномаштабної агресії Росії проти України з тим, що відбувається у Сирії, бо для війни проти України залучена уся армія РФ. Але, на його думку, війна проти України, і війна в Сирії – це різні війни.

"Уся армія прийшла на нашу землю. Кістяк цієї армії був максимально знищений українською армією і українським народом на фронті і на вулицях. Я не вважаю, що світ так об'єднався навколо сирійської трагедії. Я вважаю, що це була велика помилка. І це завжди велика помилка, коли світ вважає, що війна десь далеко", – сказав Зеленський.

Водночас він не вважає своїм героїзмом те, що об'єднав країни, які сьогодні допомагають Україні. Глава держави додав, що у війні, яку Росія розпочала проти України, Україна віддано обирає свободу або смерть.

"Він не витримає. (Через) 30 років його не буде. Він помре. Це абсолютно зрозуміло. Але й 10 років він не витримає. Він не та фігура вже. Всі їхні дії на полі бою говорять про те, що на сьогодні Росія не спроможна окупувати Україну повністю і знищити нас. Їхні бажання ті самі. Але глибоко у душі всі вони вже усвідомлюють, що вони не спроможні більше. Вони не спроможні. Так вийшло. Вони були спроможні на початку цієї війни", – заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україні всередині і зовні держави вдалося зробити так, щоб стати міцнішою за Росію. Президент зазначив, що в РФ розуміють, що зараз неможливо окупувати повністю усю Україну, але у майбутньому росіяни можуть повернутись до ідеї окупації України.

"Їм потрібен для цього видих? Так! Їм потрібен час, щоб знову накопичити сили? Так! Їм потрібен цей час, щоб накопичуючи сили, зняти санкції і отримати політичну підтримку хоч десь у світі? Так! І на все це потрібно буде, щоби Україна мовчала. Україна не буде мовчати увесь цей час. Україна буде діяти", – наголосив Зеленський.

Як зазначив глава держави, сучасне покоління українців не дасть росіянам можливості стати такими міцними, якими вони були раніше.

Війна в Україні: актуальні новини

Вранці у понеділок, 31 липня, російські окупанти вдарили по Кривому Рогу двома ракетами. Зруйновано декілька поверхів житлової багатоповерхівки, інша ракета влучила у корпус навчального закладу.

Станом на 17:45 відомо про шістьох загиблих та понад 70 поранених. Жертвами окупантів стали, зокрема, мати та її 10-річна донька.

Крім того, росіяни атакували Херсонщину. Під час удару по мікрорайону Корабел у Херсоні дістав поранень 65-річний чоловік, який був у власній автівці. Знайомий намагався доставити його до лікарні, але медики констатували смерть.

Вас також можуть зацікавити новини: