Одна з ворожих атак потрапила на відео.

Російські безпілотники 25 лютого почали хвилю атак на українські колони на основній лінії постачання, що підтримувала гарнізон Сил оборони у Суджі Курської області. Стояла за цими атаками елітна російська група "Рубікон".

Як зауважив оглядач Forbes Девід Акс, росіяни почали діяти по-новому. Одна з атак потрапила на відео – вона була здійснена не пізніше 12 березня. І з кадрів очевидно, що дорога, якою їхала українська автівка, була небезпечною – на ній було видно уламки кількох транспортних засобів.

"Замість того, щоб ширяти над дорогою, сподіваючись, що життєздатна ціль пролетить повз нього до того, як дрон розрядить батарею, безпілотник сів на землю біля дороги – і став чекати. Відпочиваючи, а не літаючи, безпілотник зберіг дорогоцінний заряд акумулятора. Згодом повз нього проїхала українська колона. Безпілотник піднявся в повітря, переслідував колону і спрямувався до пікапа, кузов якого був навантажений припасами. Відео з безпілотника обірвалося, тож неясно, чи влучив він у ціль. У будь-якому випадку, він принаймні пролетів дуже близько", – акцентував Акс.

Відео дня

Оглядач додав, що загалом ця тактика не нова – нею вже кілька місяців послуговуються найкращі українські оператори. Такий підхід вимагає майстерності та ретельного планування операцій, адже якщо радіокерований дрон запустити в неправильному місці, оператор може втратити звʼязок. Коли мова йде про дрони на оптоволокні, може заплутатися оптика, через яку надсилаються і надходять сигнали.

Оператори "Рубікону", безумовно, володіють навичками та досвідом, необхідними для посадки безпілотника в рамках складної повітряної засідки, вважає Акс.

Аналітик Ендрю Перпетуа, своєю чергою, акцентує, що росіяни також "влаштовують пастки, висаджуючи дрони на дорогах і підриваючи їх під проїжджаючими повз автомобілями, що працюють як протитанкові міни – ймовірно, використовуючи заряди, спрямовані вгору".

Ситуація на Курщині: ви могли це пропустити

16 березня з мапи до офіційного зведення Генштабу ЗСУ щодо ситуації на фронті стало зрозуміло, що Сили оборони України залишили Суджу Курської області РФ. Це місто утримувалося з серпня 2024 року.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що жоден український підрозділ у Курській області РФ не перебуває в оточенні. За його словами, українські війська "продовжують оборонні дії, контролюючи значну ворожу територію".

Вас також можуть зацікавити новини: