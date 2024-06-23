Рішення - у нарощенні української військової потужності та змушенні Росії погодитися на мир.

Україна потрапила в стратегічну пастку. У неї ледь вистачає сил, щоб утримати Росію від серйозних успіхів, але вона недостатньо сильна, щоб викинути російські сили з території, яку вона утримувала до вторгнення 2022 року. Результат – війна на виснаження, яку Україна не може виграти. Про це у своїй колонці для Business Insider пише військовий експерт Майкл Пек.

Рішення - у нарощенні української військової потужності та змушенні Росії погодитися на мир, вважає український експерт з безпеки Олександр Данилюк. Водночас, за його словами, цього не станеться, якщо Україна не розробить грандіозну стратегію, яка виходить за рамки простого виживання, яке було характерним для більшої частини війни у ​​2024 році, оскільки Росія скористалася довгою затримкою збройової підтримки США.

"Відсутність стратегії перемоги перетворить цю війну на війну на виснаження України, що повністю збігається з російськими інтересами", – сказав експерт. Відео дня

Він відкидає думку про те, що навіть за допомогою Заходу Україна може зрівнятися з Росією за кількістю військової потужності, як-от танків, артилерії та військ.

"Спроба виграти війну з Росією за рахунок лише симетричного збільшення маси є хибною стратегією, враховуючи, що Росія має більшу кількість людських резервів, значні запаси озброєння та військової техніки, успадковані від СРСР або побудовані до 2022 року, а також розвинутий оборонно-промисловий комплекс і потужну гірничодобувну промисловість, яка задовольняє свої потреби у значній кількості стратегічних матеріалів", – вважає Данилюк.

За його словами, залишається покращити якість української армії, але це вимагає не тільки кращої зброї та тактики.

"Політична ефективність військової організації полягає в її здатності отримувати фінансове забезпечення, забезпечення озброєнням і військовою технікою, поповнення людських сил в обсязі та якості, необхідних для усунення існуючих загроз", - стверджує експерт.

При цьому, на думку автора, "вибрати генеральну стратегію" просто сказати, але важко зробити. Так, український уряд обіцяє звільнити всю окуповану територію, включаючи Кримський півострів і східну Україну, яку Росія анексувала. Зокрема, деякі критики кажуть, що це нереально, і Україні доведеться змиритися з втратою території.

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