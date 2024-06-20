Також у ЗСУ повідомляють про фіксацію в українському небі дронів типу Shahed.

Вночі 20 червня російські окупаційні війська вчергове атакують Україну дронами та, імовірно, вдарять ракетами. Про загрозу пусків з Ту-95МС повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"Ракетна небезпека у східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!" – йдеться у повідомленні.

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Оновлено 02:58: Станом на цю мить російські ракети у повітряному просторі України відсутні. "Николаевский Ванек" повідомив, що 4 борти Ту-95МС з району Каспійського моря прямують назад на "Оленью".

"Цілком імовірно, що цього разу було здійснено пуски з району Каспійського моря. Якщо це справді так – ракети з Ту-95МС очікуємо ближче до 03:30 – 04:00", – йдеться у повідомленні.

Оновлено 01:54: У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку в областях, де оголошено тривогу.

Варто зазначити, що в українському повітряному просторі також фіксуються ударні дрони. Станом на цю хвилину карта тривог виглядає так:

Атаки РФ по Україні

Ввечері 19 червня було зафіксовано активність російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повідомлялося про зліт чотирьох бортів з аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ.

Варто зазначити, що ніч проти 19 червня також була неспокійною. Російські загарбники вчергове атакували Україну ударними дронами типу Shahed. Вибухи лунали, зокрема на Львівщині.

Українські захисники збили в небі над областю 5 з 5 "шахедів". Проте були зафіксовані руйнування. Повідомлялося також про постраждалого.

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