Також військові попередили про фіксацію в українському небі дронів типу Shahed.

Зафіксовано активність російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" – йдеться у повідомленні.

Також військові попередили про фіксацію в українському небі дронів типу Shahed.

Відео дня

"Николаевский Ванек" зазначив, що виліт Ту-95МС, імовірно, бойовий. Зазначається, що в районі Енгельса ворожі літаки будуть швидше за все приблизно о 01:00 – 02:00.

"Якщо пуски будуть звідси – тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 02:00 – 03:00. В районі Каспійського Моря вони будуть швидше за все о 02:30 – 03:30. Якщо пуски будуть звідси – тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 03:30 – 04:30", – сказано в повідомленні.

Наголошується, що зазначений час – "дуже приблизний, з великою похибкою".

"За бортами продовжуємо стежити, точна кількість бортів буде відома ближче до 01:00", – додав "Николаевский Ванек".

Зазначимо, що востаннє ворог атакував Україну ракетами з Ту-95МС в ніч проти 14 червня.

Атаки РФ по Україні

Вночі 19 червня російські загарбники вчергове атакували Україну ударними дронами типу Shahed. Вибухи лунали, зокрема на Львівщині.

Вранці очільник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький повідомив, що військові протиповітряної оборони збили на Львівщині 5 з 5 "шахедів".

Своєю чергою, мер Львова Андрій Садовий заявив, що у Малехові зафіксовано приліт. За попередньою інформацією, було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибито 20 вікон, а у приватному секторі вибито вікна у 5 будинках. Постраждала людина.

Згодом Козицький додав, що уламки ворожих безпілотників у Львові пошкодили адміністративну будівлю Державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок.

Вас також можуть зацікавити новини: