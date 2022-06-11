Він підкреслив, що українські військовослужбовці роблять усе для того, щоб зупинити наступальні дії окупантів.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія хоче розбити кожне місто Донбасу.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі глави держави.

"Продовжуються дуже жорстокі бої на Донбасі. Щодня повторюю ці назви: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ, багато-багато інших. Повторюю на нарадах з військовими, з дипломатами, у розмовах з представниками держав-партнерів. Росія хоче розбити кожне місто Донбасу, кожне. І це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь. Усі ці руїни у колись щасливих містах, чорні сліди від пожеж, воронки від вибухів - це і є все, що може дати Росія сусідам, Європі, світу", - наголосив президент.

Він додав, що це мабуть "найшвидший приклад повної деградації будь-якої держави - той шлях, який пройшла російська держава за 107 днів".

"Українські військові роблять усе, щоб зупинити наступальні дії окупантів. Наскільки це можливо. Наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії - усього того, що ми запитували і продовжуємо запитувати у наших партнерів", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський наголосив, що Росія має фобію свободи і хоче стерти всі асоціації про Україну, крім війни.

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