Він зауважує, що Україна воює за своє майбутнє, а Росія - за чуже минуле.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія має фобію свободи і хоче стерти всі асоціації про Україну, крім війни.

Про це він сказав у своєму зверненні до студентської спільноти провідних університетів Великої Британії, яке опубліковане на сайті глави держави.

Говорячи про сутність війни, яку Росія веде проти України, президент зазначив, що її мета - "стерти нашу історію, стерти нашу державність, нашу ідентичність, заперечити наше існування як таке".

"Сказати, що нас не було ніколи. Що ми - штучно створений народ, немов ми не люди, а сорт рослин чи вид тварин. Знецінити нашу культуру, принизити нашу мову, закреслити наше мистецтво. Наших музикантів, письменників, філософів, науковців, конструкторів, винахідників, усіх великих правителів і всіх великих воїнів Київської Русі, Запорізької Січі, які були, які є і які будуть", - сказав Зеленський.

Він додав, що мета Росії - "стерти всі асоціації про Україну, крім війни". "Україна без минулого, без світлих моментів сьогодення, а отже, без права на майбутнє", - зазначив президент.

Щодо того, чому Росія робить це, він сказав: "Бо має глобальну фобію на державному рівні. Це фобія свободи. Для них це незнайома, невідома, а тому сила, що дуже лякає. Навіть якщо свобода не в їхній, а в сусідній країні. Свобода поруч. Для РФ це небезпечно близько. Вона хоче це знищити. Але вона програє. Ми воюємо за своє майбутнє, вони - за чуже минуле".

Зеленський додав, що час таких країн і правителів минув.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський заявив, що за час війни Росія порушила близько 400 міжнародних договорів.