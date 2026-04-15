Росія націлилася на чотири міста-фортеці на сході України: подробиці від ISW

Наразі під контролем України перебуває 19% території Донецької області.

Росія прагне захопити пояс міст-фортець на Донбасі. Йдеться про Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ Донецької області.

Ця лінія є основою оборони України на сході, зазначає Інститут вивчення війни (ISW). На думку аналітиків, захопити всю Донецьку область військовим шляхом у 2026 році Росія не зможе, і на це є низка причин.

У звіті зазначено, що зараз під контролем України перебуває 19% території Донецької області. За останні 11 років було витрачено величезні ресурси на зміцнення оборонної інфраструктури у вищезгаданих містах та навколо них. З військової точки зору, цей пояс фортець є оптимальним для оборони майже за всіма географічними та топографічними характеристиками. А досвід боїв за останні роки показав, що спроби РФ захопити міську забудову обходяться ворогу досить дорого.

"Високі втрати, яких Росія зазнала в битві за Бахмут або в кампанії за захоплення Покровська, бліднуть у порівнянні з тими, яких втрат їй доведеться зазнати, щоб захопити міста-фортеці – якщо взагалі припускати, що російські сили досягнуть успіху", – стверджують в ISW.

Втрата контролю над поясом міст-фортець вимагала б від України облаштування нових укріплень на півдні Харківської та на сході Дніпропетровської областей. Але сама специфіка цієї місцевості погано підходить для оборонних дій. Якби Росія отримала контроль над ключовими містами в Донецькій області, то зайняла б вигідні позиції для розвитку подальшого наступу.

В ISW зазначають, що саме через це на переговорах РФ наполягає на тому, щоб Україна віддала критично важливу територію без бою. Військовим шляхом Росія навряд чи зможе досягти мети найближчим часом. Навіть якщо припустити, що обставини гратимуть на руку російській армії, досягти поставленого завдання вона зможе не раніше 2027-2028 року – за умови, що міжнародна підтримка України збережеться.

Аналітики додали, що у 2025 році окупанти захоплювали в середньому 15 кв. км на день. За перші три місяці 2026 року показники знизилися – противник просувався в середньому на 5,5 кв. км за добу.

Німецьке видання Welt пише, що наступ РФ на фронті загальмувався, і вже цього року може настати переломний момент у війні. Аналітики вважають, що з урахуванням нинішніх темпів наступу окупантам може знадобитися ще кілька років, щоб захопити всю Донецьку область.

Тим часом проект DeepState інформує, що армія РФ практично окупувала Гришине Донецької області. Крім того, ворог хоче "дотиснути" Мирноград.

Вас також можуть зацікавити новини: