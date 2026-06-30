Росія палає, але не варто сподіватися, що Путін підніме білий прапор, – CNN

Вважати, що нинішні проблеми Росії змусять Кремль поступитися, було б помилкою.

За останній місяць безпрецедентна кампанія України з використання безпілотників набула надзвичайних масштабів, і вперше за понад чотири роки сувора реальність війни стала очевидною для пересічних росіян. Однак на плани російського диктатора Володимира Путіна це, схоже, не надто впливає, пише CNN.

Українська кампанія ударів покликана виснажити російську військову економіку, збільшивши економічні та політичні витрати Кремля від подальшого ведення війни. Цілі ретельно відбираються: нафтопереробні заводи, нафтові термінали, військово-морські судна, заводи з виробництва зброї в глибині російської території.

По всій Росії ЗМІ фіксують дедалі довші черги автомобілів на заправних станціях через дефіцит пального. Навіть для Кремля, який часто применшує свої болючі невдачі, сувору реальність стало важко ігнорувати.

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Так, Путін у вихідні провів екстрену нараду й повідомив, що національні запаси бензину скоротилися до тривожного рівня.

Він також заявив, що Росія має "звести до мінімуму вплив терористичних атак на наші цивільні об’єкти та інфраструктуру" – це явний розворот, після того як раніше Путін називав удари українських безпілотників незначними.

"Іронія полягає в тому, що раніше систематичне руйнування української енергетичної інфраструктури було однією з найбільш цілеспрямованих військових стратегій Росії. Тепер Україна, схоже, перевернула цю логіку з ніг на голову, і росіяни починають відчувати на собі наслідки цієї стратегії", - пише CNN.

Це вселяє надію в західних чиновників та експертів, які зазначають, що ситуація для України змінюється, оскільки українська кампанія перекрила російські поставки палива та військової техніки, загальмувавши зусилля Москви на полі бою.

Компроміс малоймовірний

Однак вважати, що нинішні проблеми Росії змусять Кремль поступитися, було б помилкою, вважає видання. Принаймні – не найближчим часом:

"За десятиліття Путін створив собі відносно крихкий образ безкомпромісного лідера – факт, який робить капітуляцію, відступ або навіть компроміс в Україні неймовірно малоймовірними та складними для нього".

За найоптимістичнішими західними оцінками, внаслідок вторгнення РФ загинуло та отримало поранення понад мільйон осіб, при цьому Росія досі не контролює чотири українські регіони, на які висуває претензії.

"Будь-яке врегулювання, яке не може бути представлене в Москві як вирішальна перемога, ризикує спровокувати серйозні внутрішньополітичні розбіжності", – вважає видання.

Тож хоча нинішній дефіцит палива в країні – це болюча реальність, його не слід сприймати як білий прапор.

Дефіцит бензину в Росії – новини

Російська паливна криза набирає неймовірних обертів. Станом на 29 червня офіційні обмеження на продаж палива діють приблизно в 40 регіонах РФ. При цьому перебої з постачанням, порожні та закриті заправки були зафіксовані в 85 регіонах, з урахуванням тимчасово окупованих українських територій. Через брак бензину та дизеля подекуди почалися проблеми з роботою громадського транспорту, вивезенням сміття та заправкою сільгосптехніки.

Також роздрібні ціни на бензин у Росії за тиждень зросли на 3%, що стало найбільшим тижневим стрибком щонайменше за два десятиліття.

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