Ситуація погіршується: в Росії низка АЗС зовсім перестали продавати бензин

Раніше подібна ситуація була зафіксована в окупованому Криму.

На низці АЗС в Новосибірській області Російської Федерації офіційно призупинили продаж палива фізичним особам. Про це з посиланням на повідомлення в.о. голови регіонального мінпромторгу Дениса Рягузова пише The Moscow Times.

Чиновник додає, що зараз ці АЗС "відпрацьовують заправку за довгостроковими контрактами, муніципальними та державними замовленнями".

У Новосибірській області офіційно було оголошено про введення паливних обмежень 23 червня. АЗС рекомендували відпускати на одну автівку не більше 40 літрів бензину. В каністри дозволили наливати не більше 10 літрів. Такі обмеження пояснювали необхідністю запобігти дефіциту і "спекулятивному попиту" через проблеми в сусідніх регіонах.

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Напередодні введення обмежень влада Новосибірської області запевняла, що передумов для них немає. Чиновники доповідали про достатні запаси палива та стабільну ситуацію на ринку. Водночас мережа "Газпромнефть" самостійно запровадила ліміти на своїх АЗС у регіоні.

Станом на 29 червня офіційно обмеження на продаж палива діють в близько 40 регіонах РФ. При цьому перебої з поставками, порожні і закриті заправки були зафіксовані в 85, з урахуванням тимчасово окупованих українських територій. Через нестачу бензину і дизелю подекуди почалися проблеми з роботою громадського транспорту, вивозом сміття та заправкою сільгосптехніки.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін визнав дефіцит палива в країні, проте назвав його "некритичним".

Економіка Росії – головні новини

Нещодавно експорт нафти з Росії досяг максимуму в поточному році. Місцева переробка суттєво пошкоджена внаслідок атак українських дронів, тож Кремль вимушений якомога більше відправляти енергоносії за кордон. Його надприбутки стрімко скорочуються після розблокування Ормузької протоки і падіння вартості нафти в світі.

Російська паливна криза шириться інтернетом – там з’являється все більше відео зі скаргами мешканців РФ на брак бензину та необхідність стояти в черзі на заправках по 8 годин. Росіяни, на відміну від Путіна, кажуть, що "ситуація просто критична".

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