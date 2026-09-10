До 2028 року Путін вичерпає ресурси Росії для ведення війни: голова ГУР назвав умову

ГУР також очікує збільшення контингенту КНДР у Росії з нинішніх 8 тисяч до приблизно 50 тисяч військових.

Якщо темпи військових та економічних втрат Росії збережуться на нинішньому рівні, то до 2028 року вона вичерпає свій потенціал для ведення війни в Україні. Про це в інтерв’ю газеті The Times заявив голова військової розвідки України (ГУР) генерал-лейтенант Олег Іващенко.

"У Росії є військові та економічні ресурси на найближчий рік, але, за нашими оцінками, вони вичерпаються до 2028 року", - сказав він.

У своєму кабінеті Іващенко дістав щоденний звіт розвідданих і вказав на цифри, наведені на першій сторінці.

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"Росія набирає приблизно 1000 осіб на день, іноді 1200. Але погляньте на ці цифри втрат. Вчора - 1410, позавчора - 1551. З них 835 осіб - близько 60 відсотків - загинули в бою", - повідомив він.

Згідно з його зведенням, частка загиблих (60%) залишається приблизно на одному рівні протягом усього тижня. Ніколи раніше в історії збройних конфліктів співвідношення загиблих і поранених не було таким високим.

Зазначається, що ці оцінки загалом підтверджуються західними спецслужбами, які вважають, що щомісячні втрати Росії перевищують кількість новобранців на 6000 осіб. Тим часом стрімкий розвиток технологій безпілотників та штучного інтелекту призводить до подальшого зростання співвідношення загиблих до поранених.

"Збільшення дальності та точності ударів у поєднанні з розвідкою за допомогою ШІ, що дозволяє виявляти приховані цілі краще, ніж неозброєне око, зробили сучасне поле бою смертоносним як ніколи. Евакуація поранених із "зони смерті" шириною 32 км в умовах постійного спостереження - це титанічне завдання", - йдеться в статті.

Україна стверджує, що з 2022 року Росія втратила 1 502 390 військовослужбовців. Незалежна оцінка Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) наводить нижчу цифру: 1,4 мільйона втрат на полі бою, з яких до 450 000 - загиблі.

Виходячи з даних генерала, ще 18 місяців бойових дій обернуться для Росії додатковими втратами у 765 800 осіб (459 480 загиблих і 306 320 поранених). Якщо додати це до поточних оцінок втрат, вийде, що постраждає майже 10% чоловічого населення Росії у віці від 25 до 49 років.

За словами Іващенка, все це справило глибокий вплив на супротивника:

"Бойовий дух дуже низький, тому що ніхто не хоче воювати. Настрої серед російського населення теж пригнічені: більшість людей насправді не хочуть війни".

Він додав, що бажання вести війну в сучасну епоху свідчить про неадекватність Путіна.

"Робіть висновки самі про людину, яка хоче вбивати інших людей і захоплювати їхні території", - зазначив генерал.

Росія втратила частину позицій

Згідно з даними розвідки, на які посилається Іващенко, після загальнонаціональних виборів, що відбулися цього місяця, російські генерали попросили у Путіна додатково 800 000 військовослужбовців.

"Насправді армія здатна одночасно прийняти - тобто мобілізувати, екіпірувати, забезпечити харчуванням, навчити та інтегрувати - не більше 300–500 тисяч новобранців", - йдеться у звіті.

Там також зазначається, що середня тривалість життя російського новобранця, який прибув на поле бою в Україні, становить від 20 до 30 хвилин.

Важливо, що представники західних розвідувальних служб вважають, що Україні вдалося завдати Росії більш тяжких втрат завдяки "підвищенню ефективності ураження та впровадженню інновацій", а також наявності "можливостей для нанесення ударів у глибині оборони противника, що створюють для Росії серйозні проблеми".

Вони також вважають, що всередині Росії наростає напруженість через уповільнення темпів просування на фронті, непопулярні заходи щодо обмеження інтернету та дефіцит палива, спричинений знищенням українськими силами об’єктів російської нафтогазової інфраструктури.

Приплив іноземних бійців

Україна також стикається з важкими втратами: за оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень, їх загальна кількість (загиблих і поранених) становить від 525 000 до 625 000 осіб.

Країна сподівається вирішити цю проблему за рахунок залучення більшої кількості високооплачуваних іноземних бійців, однак Росія робить те саме.

За оцінками ГУР, Росія вже завербувала понад 28 000 іноземних бійців: при цьому дедалі більше людей з африканських країн погоджуються брати участь у війні, спокусившись обіцянками високої оплати. Іващенко заявив:

"Ми працюємо над тим, щоб зупинити цей процес, передаючи інформацію відповідним службам безпеки та розвідки. Ми також проводимо операції некінетичного характеру, інформуючи населення у відповідних країнах".

Зазначається, що тим часом союзник Путіна Кім Чен Ин готується відправити ще тисячі північнокорейських військовослужбовців.

"На сьогодні в Курській області Росії перебуває близько 8000 військовослужбовців КНДР. За даними нашої розвідки, їхня чисельність може зрости приблизно до 50 000", - додав Іващенко.

Війна в Україні

Раніше командувач Національною гвардією України Олександр Півненко заявив, що поки що про перелом у війні говорити не доводиться, тому що для цього піхота Сил оборони України має перейти від оборони до наступу та звільняти українські землі.

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