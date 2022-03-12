Російські війська не пропустили в Маріуполь нашу допомогу та продовжують катувати наших людей.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Змушений говорити це з болем: Маріуполь так і залишається заблокованим ворогом. Російські війська не пропустили в місто нашу допомогу та продовжують катувати наших людей, наших маріупольців", - заявив Зеленський.
Глава держави запевнив, що завтра буде ще одна спроба передати їжу, воду та медикаменти в місто. За його словами, Збройні сили України "дадуть відповідь за кожну хвилину страждань наших людей. І це не пафос, не погроза. Це - констатація реальності".
Зеленський також повідомив, що сьогодні російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів. Водночас вдалося врятувати 7 144 людини - з Енергодара, Бучі, Гостомеля та Козаровичів.
"І це 7 144 причини, щоб і завтра, і післязавтра намагатися організувати порятунок для українців з оточених міст", - наголосив президент.
Він зазначив, що буде робитися все, аби завезти в українські міста гуманітарний вантаж.
Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі за 12 діб блокади та обстрілів російські війська вбили понад 1,5 тисяч містян.
Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко записав відеозвернення про катастрофічну ситуацію в місті.