Вторгнення на територію України виявилося вкрай болючим для самої Росії, таких втрат у техніці вона ще не знала.

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України ворог втратив близько 20% свого озброєння.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

"Якщо рахувати з тієї техніки, яка була накопичена перед агресією на кордонах України, на сьогодні ми знищили щонайменше 20% від усієї кількості, скажімо так, арсеналів", - заявив експерт.

Згурець підкреслив, що вторгнення на територію України виявилося вкрай болючим для самої Росії й таких втрат у техніці вона ще не знала.

"Ми знищили за місяць більше (техніки - ред.), ніж Росія втратила в декількох війнах. Тобто, ми за місяць збили більше літаків та іншої техніки, ніж Росія втратила у двох чеченських війнах та у війні в Сирії. По літаках навіть більше, ніж СРСР втратив в Афганістані", - зазначив експерт.

Згурець також нагадав, що наявність озброєння не гарантує ефективне його використання.

"Не тільки кількість озброєння визначає потенціал армії, а й тактика застосування та здатність особового складу ефективно використовувати той чи інший зразок. Якщо у вас багато зброї, але немає палива, то дійсно у вас системні проблеми з його використанням", - заявив експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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