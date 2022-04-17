З початку повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України ворог втратив близько 20% свого озброєння.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.
"Якщо рахувати з тієї техніки, яка була накопичена перед агресією на кордонах України, на сьогодні ми знищили щонайменше 20% від усієї кількості, скажімо так, арсеналів", - заявив експерт.
Згурець підкреслив, що вторгнення на територію України виявилося вкрай болючим для самої Росії й таких втрат у техніці вона ще не знала.
"Ми знищили за місяць більше (техніки - ред.), ніж Росія втратила в декількох війнах. Тобто, ми за місяць збили більше літаків та іншої техніки, ніж Росія втратила у двох чеченських війнах та у війні в Сирії. По літаках навіть більше, ніж СРСР втратив в Афганістані", - зазначив експерт.
Згурець також нагадав, що наявність озброєння не гарантує ефективне його використання.
"Не тільки кількість озброєння визначає потенціал армії, а й тактика застосування та здатність особового складу ефективно використовувати той чи інший зразок. Якщо у вас багато зброї, але немає палива, то дійсно у вас системні проблеми з його використанням", - заявив експерт.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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