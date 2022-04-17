Гіперзвукова ракета, яка є на озброєнні у РФ, має дальність польоту до 2 тисяч кілометрів.

Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, ворог використовував гіперзвукові новітні ракети "Кинжал".

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

Експерт вважає, що Україні потрібні системи протиракетної оборони, здатні протистояти гіперзвуковим ракетам.

"Треба створювати в Україні засоби протиракетної оборони, здатні протистояти гіперзвуковим ракетам. Хоча це і дуже складно (побудова протиракетної оборони набагато складніша, ніж побудова протиповітряної)", - заявив експерт.

Він також зазначив, що гіперзвукова ракета "Кинжал", яка є на озброєнні у РФ, має дальність польоту до 2 тисяч кілометрів.

"Був приклад, коли проти наших сховищ з боєприпасами використовувалася так звана гіперзвукова ракета "Кинжал". Це балістичний "Іскандер", прив'язаний до авіаційного носія Міг-31. Поєднання швидкості літака і ракети якраз і забезпечує цей гіперзвук на перших ділянках - 6 тисяч метрів на секунду. Це забезпечує дальність ракети до 2 тисяч кілометрів. Це був перший приклад використання такої ракети в бойових умовах. Раніше цю систему росіяни не використовували", - зазначив експерт.

Згурець не виключає, що використання ворогом даної ракети носило виключно демонстраційний характер.

"По-перше, намагалися продемонструвати ефект залякування. По-друге, намагалися перевірити можливості цього зразка. По-третє, забезпечити певну рекламу цього зразка озброєння", - сказав військовий експерт.

Однак, за словами експерта, у ворога немає необхідної кількості носіїв для даного зразка ракет.

"До нього поки є тільки десять носіїв - Міг-31, один з яких, здається, вже зазнав аварії. Решта винищувачів поки не пристосовані для цієї ракети. Так що, гадаю, використання цього комплексу буде досить обмеженим", - заявив експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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