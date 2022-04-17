Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, ворог використовував гіперзвукові новітні ракети "Кинжал".
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.
Експерт вважає, що Україні потрібні системи протиракетної оборони, здатні протистояти гіперзвуковим ракетам.
"Треба створювати в Україні засоби протиракетної оборони, здатні протистояти гіперзвуковим ракетам. Хоча це і дуже складно (побудова протиракетної оборони набагато складніша, ніж побудова протиповітряної)", - заявив експерт.
Він також зазначив, що гіперзвукова ракета "Кинжал", яка є на озброєнні у РФ, має дальність польоту до 2 тисяч кілометрів.
"Був приклад, коли проти наших сховищ з боєприпасами використовувалася так звана гіперзвукова ракета "Кинжал". Це балістичний "Іскандер", прив'язаний до авіаційного носія Міг-31. Поєднання швидкості літака і ракети якраз і забезпечує цей гіперзвук на перших ділянках - 6 тисяч метрів на секунду. Це забезпечує дальність ракети до 2 тисяч кілометрів. Це був перший приклад використання такої ракети в бойових умовах. Раніше цю систему росіяни не використовували", - зазначив експерт.
Згурець не виключає, що використання ворогом даної ракети носило виключно демонстраційний характер.
"По-перше, намагалися продемонструвати ефект залякування. По-друге, намагалися перевірити можливості цього зразка. По-третє, забезпечити певну рекламу цього зразка озброєння", - сказав військовий експерт.
Однак, за словами експерта, у ворога немає необхідної кількості носіїв для даного зразка ракет.
"До нього поки є тільки десять носіїв - Міг-31, один з яких, здається, вже зазнав аварії. Решта винищувачів поки не пристосовані для цієї ракети. Так що, гадаю, використання цього комплексу буде досить обмеженим", - заявив експерт.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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