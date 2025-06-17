Росія використовує суміш справжніх ударних дронів і обманок, намагаючись перевантажити українську систему ППО, перемежовуючи їх ракетами, які важко перехоплювати, і запускати їх з літаків і кораблів.

За перші два тижні червня Росія направила проти України стільки ж ударних безпілотників великої дальності, скільки і за всі місяці минулого року, що виснажує протиповітряну оборону країни і підриває спроби Дональда Трампа укласти мирну угоду. Як пише The Wall Street Journal, за даними Центру інформаційної стійкості (CIR), Росія у 2025 році запустила понад 20 000 ударних безпілотників та обманок.

"Значне збільшення кількості запусків безпілотників практично намагається перевантажити українську протиповітряну оборону. І це означає вищу ймовірність того, що вони дійсно потраплять у ціль", - сказав слідчий CIR Кайл Глен.

При цьому, як зазначає аналітик Омар Аль-Гусбі, Росія, імовірно, зрозуміла небезпеку залежності від виробництва дронів в Ірані, тож вирішила купити технологію в Тегерана і виробляти зброю самостійно.

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"Це досить дешева, масово вироблена платформа з надзвичайно великою дальністю дії. В іранців була система озброєння, яка ідеально підходила для потреб Росії", - сказав він.

При цьому, як зазначає WSJ, Україна має обмежену кількість систем ППО Patriot, до того ж боєприпаси можуть коштувати мільйони доларів за заряд. Хоча Україна, як і раніше, отримує зброю з допомоги США, схваленої адміністрацією Байдена, нових поставок не надходить.

"Росія, тим часом, використовує комбіновані атаки, щоб посилити шкоду. Вона використовує суміш хибних і справжніх ударних дронів, намагаючись перевантажити систему ППО, перемежовуючи їх ракетами, які важко перехоплювати, запускаючи їх із літаків і кораблів", - пише видання.

При цьому РФ також удосконалює антени і технології наведення, які ускладнюють їх перехоплення за допомогою засобів РЕБ. Крім того, дрони запрограмовані на політ на висоті понад милю, що ставить їх поза досяжністю українських мобільних підрозділів ППО, озброєних кулеметами, наголошується в статті.

Україна також використовує комбінацію різних видів зброї у відбитті атак, пише WSJ. Крім засобів радіоелектронної боротьби і мобільних груп, вона іноді задіює винищувачі F-16 для збивання ударних дронів над районами з меншим покриттям протиповітряної оборони. Німецькі системи Gepard і Iris-T допомагають захищатися від ракет. Для балістичних ракет, як-от ті, що постачає Північна Корея, Україна використовує системи Patriot.

Крім того, наголошується в статті, Україна дотримується філософії "стріляти в лучника, а не в стрілу". Так, українські безпілотники завдають ударів по цілях глибоко на території Росії, зокрема, нещодавно було атаковано завод у російському регіоні Татарстан, де виробляють безпілотники Shahed - втретє за останні кілька місяців.

"Ми захищаємося всіма можливими способами", - сказав речник українських ВПС Юрій Ігнат. "Ми хочемо створити свого роду щит, парасольку, яка захистить Україну від території Росії і, сподіваємося, Білорусі".

При цьому перехоплені дрони також можуть становити небезпеку, вказує WSJ:

"Вони можуть вибухнути в небі, розкидавши осколки на всі боки, або впасти на землю, де вибухові боєголовки можуть вибухнути в будь-якому місці, загрожуючи будинкам, інфраструктурі та людям".

Атаки Росії - останні новини

У ніч на 17 червня Росія атакувала Україну сотнями дронів і десятками ракет. У Києві одна з ракет влучила в 9-поверхівку і зруйнувала цілий під'їзд вщент. Унаслідок атаки відомо вже про 15 загиблих і близько 100 поранених.

Також росіяни атакували дронами Одесу, у місті масштабні руйнування. Наразі відомо про одну загиблу жінку та 17 поранених.

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