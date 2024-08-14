Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку.

Триває 903-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські окупаційні війська просунулися на Донбасі.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState. Зазначається, що ворог окупував Желанне та Орлівку Донецької області.

"Ворог окупував Желанне, Орлівку, а також просунувся у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку доби станом на 22:00 на передовій відбулося 153 бойові зіткнення. Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку. Упродовж дня окупанти атакували українські підрозділи 55 разів.

"Найбільшу активність проявляв в районах Воздвиженки, Гродівки та Желанного. 40 атак українські захисники вже відбили, ще 15 боєзіткнень тривають. Сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили більше 250 військовослужбовців вбитими та пораненими; танк, РСЗВ, дві бойових броньованих машини та сім автомобілів – знищеними. Також українські захисники завдали суттєвих пошкоджень двом артилерійським системам, двом бойовим броньованим машинам та трьом автомобілям противника", – розповіли в Генштабі.

На Торецькому напрямку окупанти за підтримки авіації 21 раз атакували наші позиції поблизу Нью-Йорку, Торецька та Північного.

На Краматорському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру і Андріївки. Напружена ситуація і на Сіверському напрямку. Там ворог 24 рази штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази, на Купʼянському – 9, і ще 15 ворожих атак було зафіксовано на Лиманському напрямку.

На Курахівському напрямку станом на 22:00 наші захисники відбивали п’ять ворожих штурмів. На Времівському напрямку за сьогодні агресор шість разів штурмував передній край оборони в напрямку Водяного та Вугледару.

На Оріхівському напрямку відбулося три безуспішні атаки ворога в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. На Придніпровському напрямку п’ять штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Війна в Україні: це варто знати

Ввечері 14 серпня російські окупанти вдарили балістикою по Одесі. Військові РФ завдали ракетного удару по цивільній портовій інфраструктурі близько 19:30. Внаслідок атаки поранення різного ступеня отримали двоє людей – 39-річна співробітниця порту та 43-річний водій зерновозу.

Тим часом триває операція українських військ у Курській області РФ. ЗСУ встановили контроль над ще чотирма населеними пунктами на південь від Суджі, заявив експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

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