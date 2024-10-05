Він анонсував, що наступний тиждень може стати позитивним для бачення того, як повинна закінчитися війна.

Справедливий мир в Україні можливий лише на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи українськими територіями.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозвернені. "Все, що зазначено в Плані абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за "формулою миру". Саме в цьому наша мета– гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку", - пояснив президент.

Він додав, що це спрацює виключно на основі міжнародного права і "без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями".

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Зеленський зауважив, що Україні потрібен мир справжній та гарантований захист від війни.

"Це можливо на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ і партнери дійсно об'єднані. Саме для цього ми працюємо", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що триває робота української команди з командами пратнерів для підготовки "Рамштайну". "Тиждень може стати позитивним для нашого захисту та бачення того, як повинна закінчитися війна. Ми все для цього зробимо, на 100% зробимо ефективно", – висловив упевненість президент.

Закінчення війни в Україні

Війна в Україні може закінчитися на домовленостях, що Україна отримає гарантії безпеки, а РФ збереже контроль над окупованою українською територією. Такий сценарій дедалі частіше обговорюють не тільки західні, але й українські офіційні особи, повідомило видання Financial Times.

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