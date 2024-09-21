Місцеві ЗМІ пишуть, що через удар вибиті вікна у щонайменше п'яти житлових будинках в Шевченківському районі.

Ввечері у суботу, 21 вересня, російські терористи вчергове атакували Харків.

Ворог випустив по місту КАБи, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. У місті було чути вибухи. Згодом зʼявилася інформація про імовірний приліт у багатоповерхівку.

"Попередньо приліт у житлову багатоповерхівку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирається", – написав Терехов.

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Інформацію про влучання в багатоповерхівку пізніше підтвердив і очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, було два ворожих влучання КАБами по Харкову. Одне з них – у Шевченківському районі.

Деталей щодо постраждалих внаслідок атаки окупаційних військ РФ станом на 23:15 немає.

Оновлено 23:17: "Медіагрупа Накипіло. Харків" пише, що вибиті вікна у щонайменше п'яти житлових будинках в Шевченківському районі.

"Також через вибух загорівся дитячий садочок. На місці працюють рятувальники та медики", – йдеться у повідомленні.

Оновлено 23:22: Є постраждалі внаслідок удару по багатоповерхівці, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Оновлено 23:29: За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, в результаті атаки по багатоповерхівці поранені щонайменше троє осіб. Інфрормація оновлюється.

Оновлено 23:32: У Харкові підтверждено влучання КАБу по житловій багатоповерхівці.

"Наразі відомо про щонайменше 12 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", – повідомив Терехов.

Оновлено 23:42: Із будинку, в який влучив ворожий КАБ, евакуювали 60 людей. Триває ліквідація наслідків удару, заявив Синєгубов.

Атаки РФ по Україні

Російські загарбники продовжують тероризувати мирні населені пункти України. У Нікополі під удар ворожого дрона потрапив автомобіль із людьми. Внаслідок атаки загинули 12-річна дівчинка і жінка 25 років. Крім того, були поранені двоє людей – 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік.

Раніше очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що, за даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних об'єктах української атомної енергетики напередодні зими. Зокрема, це стосується відкритих розподільних пристроїв на АЕС і підстанціях електропередачі, критичних для безпечної експлуатації атомної енергетики.

У звʼязку з цими планами противника, Україна звернулася до союзників та міжнародних інституцій.

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