Потерпілі госпіталізовані, їм надають всю необхідну меддопомогу.

Російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по автівці в Нікополі, в авто перебували люди, є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок удару загинули 12-річна дівчинка і жінка 25 років, були поранені двоє людей – 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік.

"Такі наслідки ворожої атаки по Нікополю. Нелюди поцілили дроном-камікадзе по автівці, в якій знаходилися люди. Потерпілі госпіталізовані. Дитина – "важка". Обом надають всю необхідну меддопомогу", - констатував Лисак.

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У зоні досяжності українських дронів 42 склади, в яких перебуваюьт російські боєприпаси. Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, нині українські бійці відпрацьовують цілі з максимальною наповненістю.

Як сказав експерт, з урахуванням дальності ураження наших дронів-камікадзе 2 500 кілометрів у цій зоні розташовано 42 склади, "але не всі вони заповнені на 100% і навіть на 50%, а деякі і зовсім - спустошені".

Раніше президент України Володимир Зеленський зробив заяву про удари по великих арсеналах Росії. За його словами, на складі, який уразили бійці СБУ, зберігалися тактичні ракети і керовані авіабомби.

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