На ранок енергоживлення більшості споживачів було відновлено.

Вночі російські БПЛА атакували об’єкти оператора системи передачі електроенергії в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомила прес-служба "Укренерго". Повідомляється, що внаслідок атаки знеструмлювалися промислові та побутові споживачі в окремих районах Полтавщини та Чернігівщини.

"На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", - зазначили у компанії.

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За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ситуація в енергосистемі України поліпшиться вже найближчим часом. Він зазначив, що це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації. Ремонтна кампанія проводиться таким чином, щоб атомна генерація працювала повним складом протягом осінньо-зимового періоду.

17 липня НАЕК "Енергоатом" підключив черговий енергоблок-тисячник до енергомережі після планового ремонту. Зазначалося, що повернення енергоблоку у штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу.

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