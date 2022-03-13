Під обстріл росіян потрапив психоневрологічний інтернат.

Російські окупанти завдали артилерійського удару по психоневрологічному інтернату в столичній Пуща-Водиці.

Як повідомляє КМДА, на момент обстрілу, підопічні інтернату та персонал були евакуйовані до безпечного місця.

"Один снаряд влучив у приміщення котельні: пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу. Унаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи", - йдеться в повідомленні.

Наразі, на місці обстрілу працюють фахівці.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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