Обстріл відбувся зі ствольної артилерії.

Окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область. На цей раз рашисти вирішили "воювати" з мерцями. Російські окупанти обстріляли кладовище у Марганці.

Про обстріл кладовища у своєму Telegram-каналі повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Він розповів, що рашисти били по Нікопольському районі зі ствольної артилерії. Куди сами цілили окупанти - не відомо. Проте "перша армія світу" влучила по кладовищу, де знаходяться могили людей.

"Сьогодні вночі армія РФ обстріляла центральне кладовище міста Марганець зі ствольної артилерії", - зазначив він.

У відеозаписі, який Євтушенко виклав у пості, зазначається, що зруйновано, ймовірно, 20 могил. На ньому можна побачити чимало руйнувань. Рашисти нищать усе, що хочуть, проте завжди брешуть, що цілять нібито лише по військових об'єктах.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Дніпропетровщині ЗСУ знищили техніку, яка обстрілювала регіон. Також були ліквідовані російські окупанти, але точне число не вказується.

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