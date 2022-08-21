У результаті ворожих атак немає жертв, зазначили у Дніпропетровській ОВА.

Вночі окупанти завдали ударів по Дніпропетровщині.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Нас обстрілювали усю ніч. Від ворожих атак знову потерпали два райони - Нікопольський та Криворізький. 5 разів ворог ударив по Нікопольському. На Нікополь росіяни скерували 25 снарядів зі ствольної артилерії. Через обстріл сталася сильна пожежа на підприємстві - вогонь знищив обладнання. У місті понівечена школа, один будинок зруйнований, зо два десятки - пошкоджені. Виведені з ладу газогони та лінії електропередач. Без світла - понад 3 000 нікопольчан. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали", - повідомив він.

Резніченко також зауважив, що Марганецьку громаду тричі накрили вогнем зі ствольної артилерії та "Градів". Люди не ушкоджені. У Марганці пошкоджена високовольтна лінія - знеструмлені понад 2 200 помешкань. Тривають відновлювальні роботи.

По Мирівській громаді ворог здійснив 10 пострілів зі ствольної артилерії. Є руйнація 5 будинків.

Тим часом, у Криворізькому районі російські окупанти з "Ураганів" обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади. Без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, зранку 20-го серпня російські загарбники завдали ракетних ударів по території України - смертоносні боєприпаси агресор скерував на Дніпропетровську область. Всі ворожі ракети збили українські сили протиповітряної оборони.

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