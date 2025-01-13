У районі військового аеродрому "Гвардійське" біля Сімферополя збільшилася кількість С-400 і радіолокаційних станцій.

Росіяни збільшують кількість систем ППО в окупованому Криму, послаблюючи інші ділянки фронту. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

Так, агенти партизанів виявили в районі військового аеродрому "Гвардійське" біля Сімферополя значне збільшення систем ППО, зокрема, безліч пускових установок С-400 і радіолокаційних станцій.

Зазначається, що це летовище відіграє ключову роль у забезпеченні повітряної підтримки та постачанні російських військ на півдні України, оскільки окупанти активно використовують його для базування авіації та логістики в Криму.

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"Ми відзначаємо, що окупанти перекинули до Криму додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів, тим самим оголивши інші ділянки фронту. Це демонструє вразливість їхньої оборони, а також важливість для них військових об'єктів, розташованих у Криму", - йдеться в повідомленні.

Окупований Крим - новини

На початку січня ЗСУ повідомили про масове знищення російських систем ППО на півдні. Зокрема, два ЗРК "Панцир" були знищені на Херсонщині. Також було уражено ворожий ЗРК "Оса". Також в ОК "Південь" повідомили про ураження двох російських зенітно-ракетних комплексів середнього радіусу дії С-300.

Як зазначав військовий експерт Роман Світан, можливою метою ЗСУ є створення коридору для прольоту ракет на Крим. Він додав, що наразі в Криму перебуває близько 150 стаціонарних військових об'єктів, які можуть стати ціллю для ураження українськими ракетами. При цьому, за словами експерта, в Україні зараз є до десяти ракет, які здатні пройти російську ППО і дістатися до Криму.

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