Як зазначив речник східного угруповання військ Збройних сил України, постійна інтенсивна стрільба з усіх видів артилерії виснажує запаси противника.

Системна робота українських артилеристів та інших підрозділів Збройних сил України змушує російських окупантів ускладнювати логістику по розвантаженню снарядів.

Про це речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"На жаль, в них ще не снарядний голод, проте можна констатувати, що все-таки системна робота українських артилеристів і інших підрозділів змусила їх ускладнити їхню логістику. І вони вже бояться менше ніж за 100 км від передової розвантажувати свої артилерійські склади", - сказав Череватий.

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Він додав, що постійна інтенсивна стрільба з усіх видів артилерії виснажує запаси противника.

"Вони вже з більш дальніх регіонів везуть запаси своїх артилерійських снарядів, що звичайно грає нам на руку і показує, що в них теж є якась межа тих запасів, які вони можуть доволі вільно використовувати. Вони, думаю, змушені з цим рахуватись, і є дані нашого Головного управління розвідки, що вони і в Білорусі беруть вже боєприпаси, і з іншими країнами ведуть перемовини", - підкреслив Череватий.

Речник східного угруповання військ зазначив, що ворог зазнає колосальних втрат на східному напрямку фронту та, попри використання всіх засобів ураження - артилерії, системи залпового вогню, танків, авіації, не може прорвати нашу оборону.

"Проте головне йому не вдається - не вдається прорвати нашу оборону, вийти в тил, вийти на оперативний простір і далі рухатися, щоб окуповувати наш Донбас. І найголовніше, що ворог несе при цьому колосальні людські втрати й втрати у техніці. У них щодоби фактично батальйон, плюс-мінус 500 осіб за добу, це неймовірні втрати для сучасної армії", - акцентував Череватий.

Війна в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що станом на зараз Росія не готова до нового повномасштабного наступу. Говорячи про армію і озброєння Росії, він зазначив, що "все найкраще, найбільш боєздатне, найбільш елітне і готове до використання - що стосується і живої сили, і техніки, - Путін і його режим вже знищив на території України, точніше, знищили Сили оборони, а він відправив на утилізацію".

Як повідомляв Генеральний штаб України у своєму ранковому зведенні, за 17 грудня українські захисники знищили 590 російських загарбників. Таким чином, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 грудня серед особового складу орієнтовно склали близько 98 тис. 280 осіб. Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.

У оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00 повідомлялося, що українська авіація протягом доби завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два склади боєприпасів ворога.

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