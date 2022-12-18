Системна робота українських артилеристів та інших підрозділів Збройних сил України змушує російських окупантів ускладнювати логістику по розвантаженню снарядів.
Про це речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
"На жаль, в них ще не снарядний голод, проте можна констатувати, що все-таки системна робота українських артилеристів і інших підрозділів змусила їх ускладнити їхню логістику. І вони вже бояться менше ніж за 100 км від передової розвантажувати свої артилерійські склади", - сказав Череватий.
Він додав, що постійна інтенсивна стрільба з усіх видів артилерії виснажує запаси противника.
"Вони вже з більш дальніх регіонів везуть запаси своїх артилерійських снарядів, що звичайно грає нам на руку і показує, що в них теж є якась межа тих запасів, які вони можуть доволі вільно використовувати. Вони, думаю, змушені з цим рахуватись, і є дані нашого Головного управління розвідки, що вони і в Білорусі беруть вже боєприпаси, і з іншими країнами ведуть перемовини", - підкреслив Череватий.
Речник східного угруповання військ зазначив, що ворог зазнає колосальних втрат на східному напрямку фронту та, попри використання всіх засобів ураження - артилерії, системи залпового вогню, танків, авіації, не може прорвати нашу оборону.
"Проте головне йому не вдається - не вдається прорвати нашу оборону, вийти в тил, вийти на оперативний простір і далі рухатися, щоб окуповувати наш Донбас. І найголовніше, що ворог несе при цьому колосальні людські втрати й втрати у техніці. У них щодоби фактично батальйон, плюс-мінус 500 осіб за добу, це неймовірні втрати для сучасної армії", - акцентував Череватий.
Війна в Україні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, 17 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що станом на зараз Росія не готова до нового повномасштабного наступу. Говорячи про армію і озброєння Росії, він зазначив, що "все найкраще, найбільш боєздатне, найбільш елітне і готове до використання - що стосується і живої сили, і техніки, - Путін і його режим вже знищив на території України, точніше, знищили Сили оборони, а він відправив на утилізацію".
Як повідомляв Генеральний штаб України у своєму ранковому зведенні, за 17 грудня українські захисники знищили 590 російських загарбників. Таким чином, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 грудня серед особового складу орієнтовно склали близько 98 тис. 280 осіб. Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.
У оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00 повідомлялося, що українська авіація протягом доби завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два склади боєприпасів ворога.