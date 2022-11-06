Російський загарбник відзначив розосереджену роботу артилеристів ЗСУ, через що їх дуже складно виявити та знищити.

Тактика контрбатарейної боротьби Збройних сил України - дуже ефективна, через що українських артилеристів складно виявити й знищити.

Як визнав "депутат парламенту" підконтрольної Росії так званої "ДНР", російський колаборант Андрій Баєвський, така тактика знижує втрати серед артилеристів ЗСУ.

"Збройні Сили України за час конфлікту на Донбасі змінили тактику контрбатарейної боротьби на роботу одиночними знаряддями, що ускладнює завдання зі знищення їх вогневих позицій", – заявив Баєвський.

За його словами, саме знищення артилерії залишається на лінії зіткнення пріоритетною метою для російських загарбників.

Війна в Україні: перевага ЗСУ

На багатьох ділянках фронту триває контрнаступ ЗСУ. Українські захисники поступово звільняють землю від рашистів, демонструючи ефективну тактику бою.

Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ і, відповідно, атак за рахунок, в тому числі мобілізованих, противник успіху не має.

Так, за даними аналітиків, завдяки західній допомозі українська армія отримала артилерійська перевагу на південному напрямку.

Збройні Сили України за час війни ліквідували понад 75 тисяч російських загарбників.

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