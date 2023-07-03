Супротивник добряче "отримав по зубах" на Вугледарському напрямку, поділився спікер Східного угруповання військ української армії.

В Україні на одному з напрямків - Вугледарському, російські загарбники не йдуть в атаку, оскільки добре "отримав по зубах".

У супротивника залишилися недобитки, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі каналу "Київ". "Щодо атак, то ворог не проводить ніяких атак у нашому напрямку, бо, відверто кажучи, з'їв дуже добре по зубах…", - сказав він.

Спікер додав, що ворогам у їхньому положенні невигідно зараз "підіймати голову". "…У них там лишилися недобитки 155 бригади, і зараз там, мабуть, сколотили, знаєте, ...якесь угрупування з усіх недобитків, які були на цьому напрямку, - там 36 бригада і "рота-z". Але бачили на каналі "роти-z", що вони записують відео, що відмовляються виконувати бойові поставлені задачі", - повідомив Череватий.

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Вранці 3 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж минулої доби важкі бойові дії тривали на чотирьох напрямках - Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Лиманському. За його даними, відбулося 39 боїв. У Генштабі додали, що росіяни на Запорізькому та Херсонському напрямках зосереджують основні зусилля на тому, щоб не допустити просування наших воїнів.

Варто зазначити, що 10 червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що контрнаступ ЗСУ розпочався. Українські воїни вже звільнили низку населених пунктів. РФ зазнала колосальних втрат на нашій землі. Загальні втрати ворога на 3 липня становлять приблизно 230 260 окупантів.

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