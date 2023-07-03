Знищено за минулу добу, зокрема, один ворожий гелікоптер, 32 артсистеми та чимало танків.

Минулої доби знищено 600 російських окупантів, які прийшли на українську землю, а з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано вже близько 230 260 ворогів.

Також за добу знищено багато техніки супротивника, зокрема, 11 бойових броньованих машин, 5 танків, 32 артилерійських системи, 1 гелікоптер, 1 засіб протиповітряної системи та 4 реактивні системи залпового вогню, повідомив Генштаб ЗСУ у понеділок вранці, 3 липня.

Крім того, знищено ще 16 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 7 одиниць спецтехніки та 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Також сьогодні вранці у Генштабі повідомляли, що упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження живої сили супротивника, а ракетники й артилеристи уразили район зосередження ворожого особового складу, пункт управління, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 засоби ППО.

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Як повідомляв УНІАН, у Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що в Україні на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають важкі бої з російськими окупантами, протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі 3 липня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Зафіксовано пуски 17 дронів.

У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних безпілотників, а решта - не досягли своїх цілей.

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