Українські захисники вдарили по позиціях ворога на півдні / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військовослужбовці завдали ударів по позиціях російських окупаційних військ на півдні. Сили оборони знищили, зокрема, військову техніку ворога.

"Внаслідок влучної бойової роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів вороже військо послаблене на 13 рашистів, реактивну систему залпового вогню "Град", самохідну гаубицю "Мста-С", три безпілотних розвідники типу "Мавік-3" та дві автівки", – повідомляє оперативне командування "Південь".

Зазначається, що також було знищено спостережний пункт російських загарбників на одному з островів.

Відео дня

Втрати Росії в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили тисячі одиниць техніки. Українські військові продовжують знищувати загарбників. 

Станом на четвер, 6 квітня, за даними Генерального штабу, в Україні ліквідували 176 630 ворожих військових. Також росіяни більше не використають у війні проти України 3631 танк, 306 літаків, 292 вертольоти та тисячі одиниць іншої техніки. 

Раніше українські захисники помстилися ворогу за обстріли мирних населених пунктів Херсонщини. Знищено польову гармату окупантів "Гіацинт-Б", яка обстрілювала область.

Вас також можуть зацікавити новини: