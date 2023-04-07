Українські військовослужбовці завдали ударів по позиціях російських окупаційних військ на півдні. Сили оборони знищили, зокрема, військову техніку ворога.
"Внаслідок влучної бойової роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів вороже військо послаблене на 13 рашистів, реактивну систему залпового вогню "Град", самохідну гаубицю "Мста-С", три безпілотних розвідники типу "Мавік-3" та дві автівки", – повідомляє оперативне командування "Південь".
Зазначається, що також було знищено спостережний пункт російських загарбників на одному з островів.
Втрати Росії в Україні
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили тисячі одиниць техніки. Українські військові продовжують знищувати загарбників.
Станом на четвер, 6 квітня, за даними Генерального штабу, в Україні ліквідували 176 630 ворожих військових. Також росіяни більше не використають у війні проти України 3631 танк, 306 літаків, 292 вертольоти та тисячі одиниць іншої техніки.
Раніше українські захисники помстилися ворогу за обстріли мирних населених пунктів Херсонщини. Знищено польову гармату окупантів "Гіацинт-Б", яка обстрілювала область.