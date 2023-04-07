Знищено, зокрема, реактивну систему залпового вогню "Град" російських окупантів.

Українські військовослужбовці завдали ударів по позиціях російських окупаційних військ на півдні. Сили оборони знищили, зокрема, військову техніку ворога.

"Внаслідок влучної бойової роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів вороже військо послаблене на 13 рашистів, реактивну систему залпового вогню "Град", самохідну гаубицю "Мста-С", три безпілотних розвідники типу "Мавік-3" та дві автівки", – повідомляє оперативне командування "Південь".

Зазначається, що також було знищено спостережний пункт російських загарбників на одному з островів.

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Втрати Росії в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили тисячі одиниць техніки. Українські військові продовжують знищувати загарбників.

Станом на четвер, 6 квітня, за даними Генерального штабу, в Україні ліквідували 176 630 ворожих військових. Також росіяни більше не використають у війні проти України 3631 танк, 306 літаків, 292 вертольоти та тисячі одиниць іншої техніки.

Раніше українські захисники помстилися ворогу за обстріли мирних населених пунктів Херсонщини. Знищено польову гармату окупантів "Гіацинт-Б", яка обстрілювала область.

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