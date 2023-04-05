Своєю чергою, російські війська минулої доби завдали по Україні три ракетних і 47 авіаційних ударів.

Українська військова авіація за добу 4 квітня завдала 9 ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні. Також Сили оборони збили російський високоточний безпілотник типу "КУБ".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" і станцію радіоелектронної боротьби противника", - додали в Генштабі.

Своєю чергою, російські війська минулої доби завдали по Україні три ракетних і 47 авіаційних ударів. Зокрема, загарбники з країни-терористки застосували 17 іранських безпілотників типу типу Shahed-136. Захиснки України знищили 14 із них.

"Також ворог здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення", - розповіли в Генштабі.

У ЗСУ попередили, що Росія не відмовилася від використання тактики терору щодо населення України, тож зберігається висока ймовірність завдання нових ракетних і авіаційних ударів по всій території нашої держави.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 квітня, президент Володимир Зеленський заявив, що лінія активних бойових дій в Україні наразі становить понад 1200 кілометрів. За його словами, внаслідок російської агресії майже 1900 українських міст і сіл потребують відбудови. Відновлення України буде найбільшим у Європі економічним проектом за життя кількох поколінь, зазначив глава держави.

Тим часом, в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що російські загарбники збільшили своє корабельне угруповання у Чорному морі до 15 одиниць. При максимальному спорядженні загальний залп може сягати 40 ракет "Калібр".

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