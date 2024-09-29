На фронті станом на 22:00 21 вересня відбулося вже 125 бойових зіткнень із противником.

Триває війна РФ проти України. Сили оборони відновили позиції біля Залізнянського Донецької області та просунулися біля Камишівки в Курській області РФ.

Про це повідомляє проєкт DeepState, який займається моніторингом ситуації на передовій. Водночас ворог просунувся біля Кругляківки, Кліщіївки, Красногорівки, Гострого, в Невському, Північному, Торецьку, Георгіївці та Максимільянівці.

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Тим часом Генштаб ЗСУ у зведенні щодо обстановки на фронті станом на 22:00 21 вересня повідомив, що відбулося вже 125 бойових зіткнень із противником. Більше 50% від загальної кількості боїв відбулися на Покровському, Лиманському та Курахівському напрямках.

"Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження", – йдеться у повідомленні.

Так, на Харківському напрямку російські загарбники двічі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів у районі Вовчанська. Водночас армійська авіація ворога завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Козачій Лопані.

На Куп’янському напрямку ворог наступав біля Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки та Лозової. Водночас на Лиманському напрямку російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Макіївки, Білогорівки та Новосадового.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили штурм окупаційних військ у напрямку Виїмки. На Краматорському ж ворог за підтримки авіації штурмував наші позиції поблизу Калинівки, Майського, Андріївки та Білої гори.

"На Торецькому напрямку відбулося 11 боїв. Росіяни також за підтримки авіації штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Сім атак агресора відбито, чотири ще не завершилися (станом на 22:00, – УНІАН)", – розповідають у Генштабі.

Тим часом на Покровському напрямку, від початку доби, 21 вересня, противник 25 разів атакував у районах Новоторецька, Селідового, Новогродівки, Красного Яру, Воздвиженки, Михайлівки та Маринівки. Наші захисники відбили 24 штурми, тривав бій біля Селідового.

Українські воїни продовжують завдавати окупантам на цьому напрямку чималих втрат. Так, за попередніми даними, було знешкоджено 460 окупантів, з них 188 – безповоротно. Також знищено дві бойові броньовані машини та 11 автомобілів. Танк, одну ББМ, сім артилерійських систем та дев’ять автомобілів було пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 20 спроб прорвати нашу оборону поблизу Желанного Другого, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Гірника. Там, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 100 осіб. Також знищено чотири бойові броньовані машини.

На Времівському напрямку противник п’ять разів атакував наші підрозділи біля Вугледару, Катеринівки та Водяного, тоді як на Оріхівському напрямку війська загарбників чотири рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Роботиного, Новоандріївки та Новоданилівки.

"На решті напрямків – без особливих змін. Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах", – додали в Генштабі.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

DeepState повідомляє, що у суботу, 21 вересня, російські окупаційні війська активно обстрілювали Гірник Донецької області артилерією та КАБами. Аналітики наголошують, що стирання забудови та опорних пунктів — передумова міських боїв, тож окупанти можуть готуватися до заходу в місто.

Тим часом в естонській розвідці заявили, що в арсеналі озброєння в російському Торопці Тверської області, по якому завдали удару українські сили, могли бути знищені 30 000 тонн снарядів. Це еквівалентно приблизно 750 000 снарядів. Це запас боєприпасів на два-три місяці, заявив голова центру військової розвідки Естонії полковник Антс Ківіселг.

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